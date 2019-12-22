Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на новую неделю

Деньги

В течение ближайшей недели курс американского доллара в Украине продолжит снижаться. Об этом заявил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю у отметки 23,2 грн, а наличный доллар в банках — 22,9−23,2 грн», — прогнозирует он.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,9%.

«Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 23,56 до 23,37 грн (-0,8%). Кусры спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании „Укрдилинг“, за это же время снизились с 23,49—23,50 до 23,33—23,35 грн (-0,7%/-0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 23,33—23,58 до 23,12—23,37 грн (-0,9%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1% до 1,1%», — заявил он.

Отметим, что устойчивая тенденция снижения курса доллара наблюдается с 25 октября. С 4 декабря доллар на межбанке падал по итогам каждых торгов, однако в пятницу утром он незначительно рос. Примечательно, что при этом наличный доллар в банках продолжил дешеветь.

Более подробно о мнених экспертов относительно будущего курса иностранных валют в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Курс евро упал ниже 26 гривен: что будет дальше.

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