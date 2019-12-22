23.08 / 23.30 25.54 / 25.91
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей (фото, видео)

15:05 22 декабря 2019 388
Пункт пропуска
Инф. «ФАКТОВ»

На пунктах пропуска между Украиной и Польшей в очереди до сих пор стоят 750 грузовиков. Там образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на территорию Украины сутками.

Как рассказали украинцы, которые ждут своей очереди на границе в пункте пропуска, очередь не движется уже в течение пяти часов, а некоторые ждут уже 40 часов, сообщает ТСН.

В Государственной таможенной службе пообещали попытаться повлиять на ситуацию, однако признаются, что уменьшить очереди на границе без строительства новых пунктов пропуска и расширения имеющихся не удастся.

Руководитель таможни Максим Нефьодов рассказал, что на украинско-польской границе наблюдаются несколько большие проблемы, чем на пунктах пропуска Румынии или Венгрии.

«Не хотим перекладывать ответственность на польских коллег, но так сложилось, что работа на границах с Румынией или Венгрией идет несколько быстрее. Мы не можем пропустить больше автомобилей, чем это делает польская сторона», — сказал Нефьодов.

Самая сложная ситуация, по его словам, наблюдается на пункте пропуска «Краковец». Чтобы договориться о неотложном решении проблемы и ускорении работы, Нефьодов пообещал лично поехать на западную границу уже в понедельник.

Как писали «ФАКТЫ», к огромным очередям на границе Евросоюза с Украиной привело желание украинцев, уехавших на заработки в Европу, встретить Новый год на родине в кругу семьи. По мнению пограничников, с приближением праздников поток машин в Украину будет нарастать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поток

Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер