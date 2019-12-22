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Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей (фото, видео)
На пунктах пропуска между Украиной и Польшей в очереди до сих пор стоят 750 грузовиков. Там образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на территорию Украины сутками.
Как рассказали украинцы, которые ждут своей очереди на границе в пункте пропуска, очередь не движется уже в течение пяти часов, а некоторые ждут уже 40 часов, сообщает ТСН.
В Государственной таможенной службе пообещали попытаться повлиять на ситуацию, однако признаются, что уменьшить очереди на границе без строительства новых пунктов пропуска и расширения имеющихся не удастся.
Руководитель таможни Максим Нефьодов рассказал, что на украинско-польской границе наблюдаются несколько большие проблемы, чем на пунктах пропуска Румынии или Венгрии.
«Не хотим перекладывать ответственность на польских коллег, но так сложилось, что работа на границах с Румынией или Венгрией идет несколько быстрее. Мы не можем пропустить больше автомобилей, чем это делает польская сторона», — сказал Нефьодов.
Самая сложная ситуация, по его словам, наблюдается на пункте пропуска «Краковец». Чтобы договориться о неотложном решении проблемы и ускорении работы, Нефьодов пообещал лично поехать на западную границу уже в понедельник.
Как писали «ФАКТЫ», к огромным очередям на границе Евросоюза с Украиной привело желание украинцев, уехавших на заработки в Европу, встретить Новый год на родине в кругу семьи. По мнению пограничников, с приближением праздников поток машин в Украину будет нарастать.
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