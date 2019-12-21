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Украина

На западной границе Украины образовались многокилометровые пробки: что происходит (фото, видео)

14:42 21 декабря 2019 427
Дорога
Инф. «ФАКТОВ»

На западной границе Украины образовались большие заторы. Пользователи публикуют фото пробок в Facebook. Люди массово возвращаются на праздники в Украину.

Так, большие очереди наблюдаются на въезд в Украину на КПП «Ужгород — Вишне Немецкое» и «Тиса». О ситуации на пунктах пропуска рассказали в Чопском и Мукачевском пограничных отрядах, пишет Mukachevo.net.

По словам пограничников, пока ситуация на пунктах пропуска в пределах Закарпатья спокойная, значительных скоплений автомобилей нет.

Однако, в пограничных отрядах добавили, что очереди на пунктах пропуска следует ожидать уже за неделю до Нового года. Так, уже на следующей неделе, накануне католического Рождества, люди массово начнут возвращаться из стран Европы в Закарпатье, что приведет к возможным очередей.

Наибольший ажиотаж пограничники ожидают пунктах пропуска «Тиса», «Ужгород», «Лужники» и «Вилок».

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре, когда многие украинцы после летнего отдыха ехали в Европу на заработки, на пунктах пропуска также образовывались заторы. Тогда очереди из машин были со стороны Украины.

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