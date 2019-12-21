- 15:13 На Позитиве: Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото
- 15:09 В Николаеве бездомных котов признали частью экосистемы города
- 14:50 Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе
- 14:49 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женской гонки преследования
- 14:42 На западной границе Украины образовались многокилометровые пробки: что происходит
- 14:41 Газовый контракт с Россией: Оржель обнадежил снижением цены на газ
- 14:20 В Луцке на полицейских напали с ножом, есть раненые
- 13:56 Семью Заворотнюк преследуют проблемы: мужу актрисы заблокировали счета
- 13:49 Инвесторы и банки сворачивают проекты из-за неопределенной ситуации с «зеленым» тарифом
- 13:48 Никто не мог поверить: в Офисе президента рассказали о новых газовых договоренностях с РФ
- 13:41 День Анны: душевные поздравления и открытки
- 13:33 В Киеве вандалы изуродовали известный памятник
На западной границе Украины образовались многокилометровые пробки: что происходит (фото, видео)
На западной границе Украины образовались большие заторы. Пользователи публикуют фото пробок в Facebook. Люди массово возвращаются на праздники в Украину.
Так, большие очереди наблюдаются на въезд в Украину на КПП «Ужгород — Вишне Немецкое» и «Тиса». О ситуации на пунктах пропуска рассказали в Чопском и Мукачевском пограничных отрядах, пишет Mukachevo.net.
По словам пограничников, пока ситуация на пунктах пропуска в пределах Закарпатья спокойная, значительных скоплений автомобилей нет.
Однако, в пограничных отрядах добавили, что очереди на пунктах пропуска следует ожидать уже за неделю до Нового года. Так, уже на следующей неделе, накануне католического Рождества, люди массово начнут возвращаться из стран Европы в Закарпатье, что приведет к возможным очередей.
Наибольший ажиотаж пограничники ожидают пунктах пропуска «Тиса», «Ужгород», «Лужники» и «Вилок».
Как писали «ФАКТЫ», в сентябре, когда многие украинцы после летнего отдыха ехали в Европу на заработки, на пунктах пропуска также образовывались заторы. Тогда очереди из машин были со стороны Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!