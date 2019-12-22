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Происшествия

Использовал хитрую схему: мошенник украл более миллиона гривен с карточек украинцев

16:10 22 декабря 2019 808
мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине мошенники все чаще придумывают различные новые схемы кражи денег с платежных карт. Так, сотрудники киберполиции в Днепропетровской области задержали 31-летнего местного жителя, который дублировал банковские карты граждан, снимая с них деньги. Имитируя ошибку работы банкомата, мужчина с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего клиента банка.

К своей «операции» аферист тщательно готовился. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали «белым пластиком». В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим мужчина проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Затем мошенник получал доступ к банковским картам граждан.

Мужчина также менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего.

Схема позволила не только похитить имеющиеся на карточках деньги, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

В результате аферисту удалось завладеть более чем миллионом гривен граждан за последние полгода.

Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Открыто уголовное производство.

Мужчине объявлено подозрение и он арестован на 60 суток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из распространенных схем обмана, которые используют мошенники, является отправка фальшивых SMS-сообщений о якобы зачислении денег на карточку человека, продающего что-либо через интернет.

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