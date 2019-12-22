В Киеве возле детской площадки нашли труп мужчины

Происшествия

В Святошинском районе Киева обнаружили труп мужчины с колото-резаной раной грудной клетки. Несколько дней назад в этом же районе столицы был обнаружен труп женщины.



Как сообщает УНН, тело 22-летнего киевлянина обнаружили на территории парка «Юность».



Труп находился вблизи детской площадки. На теле покойного колото-резаная рана грудной клетки, которая, вероятно, и стала причиной смерти.



Полиция начала досудебное расследование по статье «умышленное убийство».



Напомним, три дня назад в Соломенском районе Киева на Совских прудах было найдено тело молодой женщины, а рядом стоял оставленный автомобиль Honda с повреждениями бампера.

А в конце ноября в Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины. Все говорило о насильственной смерти: человеку проломили череп, личные вещи убитого были разбросаны, рядом валялся большой камень со следами крови. Убитому мужчине было около 30 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter