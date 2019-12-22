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Происшествия

Боевики обстреливают дома мирных жителей на Донбассе: появилось видео

19:21 22 декабря 2019 156
украинские военные в Вольном
Инф. «ФАКТОВ»

Пророссийские боевики обстреляли Хутор Вольный в Луганской области. День назад там же было обстреляно Золотое.

Как сообщили в штабе ООС, по Вольному боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, но вместо боевой части применили мину калибра 82 мм. В результате обстрела был поврежден жилой дом местной жительницы.

Обстрел был около пяти часов утра. Во дворы хутора часто попадают вражеские мины. Но в этот раз был слышен сильный взрыв и снаряд повредил крышу.

Как отмечают военные, такие взрывы не редкость. Враг таким образом пытается спровоцировать украинских защитников на ответное применение оружия.

Как сообщали «ФАКТЫ», на оккупированной части Донецкой области активизировались снайперы из России. Они приехали «сдавать экзамены».

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