В Польше работодатель избил украинца за жалобу

Происшествия

В Польше работодатель жестоко избил рабочего из Украины. Это стало еще одним доказательством того, что к украинским заробитчанам относятся как к бесправной рабочей силе.

Как пишет Gazeta Wyborcza, 46-летний украинец, который переехал вместе с женой в Варшаву, работал озеленителем.

Сначала польский хозяин обещал гастарбайтеру платить 2500 злотых в месяц и официальное трудоустройство. Однако в реальности зарплата оказалась меньше и поляк не захотел официально оформлять украинца.

Обиженный несправедливостью заробитчанин пожаловался местным властям. Узнав об этом, поляк жестоко избил своего работника, оскорбляя и унижая его.

Украинец уже обратился в полицию и планирует обращаться в управление труда, чтобы поляка наказали.

Напомним, в Польше на производстве скончался 36-летний украинец — житель Ивано-Франковщины. После ухудшения состояния мужчины его польские работодатели не стали оказывать ему помощь, а вывезли в лесопосадку и бросили умирать. Позже скандальной фирмой занялись польский омбудсмен и главный инспектор по труду.

Как сообщали «ФАКТЫ», Польша очень рассчитывает на украинскую рабочую силу, ведь к 2030 году стране понадобится около 4 миллионов рабочих рук.

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