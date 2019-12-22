Украина

Для борьбы с агрессором в воздухе: Украина купит у США ударные вертолеты Apache и истребители F-16

Вооруженные силы Украины намерены приобрести у США хорошо зарекомендовавшие себя в небе истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon, ударные вертолеты AH-64 Apache и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages.

«Министерство обороны планирует обновить парк армейской авиации Вооруженных Сил Украины за счет закупки американских ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» («Апач»), — говорится в сообщении.

Помимо них в планах ведомства — приобретение самолетов General Dynamics F-16 «Fighting Falcon», зенитно-ракетных систем MIM-104 «Patriot», противотанковых ракет «Javelin FGM-148F» и др.

Такой шаг, считают в военном ведомстве, поможет восполнить пробелы в возможностях украинской армии и отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Решение о покупке принималось по результатам оборонного обзора, который завершился на прошлой неделе, его результаты были переданы в Кабинет Министров Украины. Во время обзора проводилась оценка угроз национальной безопасности и перспектив развития среды безопасности; осуществлялось планирование сил и ресурсов с целью формирования перспективной модели организации обороны и составляющих сил обороны.

Кроме того, результаты обзора станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск Вооруженных Сил Украины, других компонентов сил обороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп подписал в прошлую пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает оказание военной помощи Украине. Речь идет, в частности, о поставках крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, других систем вооружения.

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