Украина

Рано или поздно обрушится: эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостом

Оккупанты в Крыму в очередной раз отложили запуск поездов по Керченскому мосту. Запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда переносится как минимум на полгода. Эксперты считают, что это лишнее подтверждение ненадежности моста для регулярных пассажирских перевозок.

Официально озвученную причину — найденный возле моста исторический артефакт и необходимость раскопок — специалисты признали несерьезной. «При чем здесь раскопки, которые они только сейчас выявили… Нашли такую мульку. Простите, пол-Москвы снесли. При чем здесь артефакты? Это отмазка для царя, чтобы еще и денег дополнительно дали», — заявил российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в интервью «Крым. Реалии».

Реальной причиной не пускать поезда по мосту геолог считает опасные карстовые полости в районе опор. Именно их Медовар называет ответственными за обрушение тоннеля со стороны Керчи, гибель рабочего и проседание грунта.

«Керченский полуостров изобилует карстами — они формируются в карбонатных породах, которых много в Крыму… Если обваливаются тоннели, то это серьезная вещь… В этом месте по геологическим условиям строить ничего нельзя», — убежден эксперт.

Медовар прогнозирует, что после того, как исчерпает себя отговорка об артефактах, поезда все-таки поедут по мосту, но с минимальным количеством вагонов и минимальной загруженностью.

«У этого моста плохая история будет, рано или поздно его не станет, но главное, чтобы никто не погиб», — подытожил геолог.

Напомним, ранее Медовар прогнозировал, что наиболее серьезным испытанием для моста станет проседание грунта, когда на переправу заедет грузовой поезд.

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