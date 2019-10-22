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Опора рухнет: в России рассказали, что убьет Крымский мост
Известный российский гидрогеолог Юрий Медовар призывает не ездить по Крымскому мосту. Первые «звоночки» того, что мост обречен, проявились еще когда обрушился железнодорожный тоннель. В дальнейшем, по прогнозам геолога, мост ждет разрушение опоры из-за смещения глинистых грунтов.
По оценкам Медовара, в Керченском проливе в районе моста преобладают полутвердые песчаные и глинистые грунты. Вести строительство на этих глинах нельзя.
«Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и опора рухнет. Она же стоит „пятками“ на глине, и это довольно серьезная вещь на самом деле», — предупредил Медовар в интервью Obozrevatel.
«На месте нормальных людей я бы по этому мосту не ездил, он обречен. Зачем рисковать своим здоровьем и своей жизнью? Мои друзья знают, на чем он стоит, и они не катаются», — добавил геолог.
Напомним, проблемы с Крымским мостом косвенно подтвердил отсроченный запуск поездов по переправе. Сначала составы планировалось запустить в декабре 2019 года, затем эти сроки сдвинулись до лета 2020 года. В качестве предлога была озвучена история о нахождении в районе моста ценных исторических артефактов.
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