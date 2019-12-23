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Выход на пенсию: стало известно, облагается ли налогом на доходы физлиц выходное пособие украинцев
Существующая «путаница с коэффициентами» и другие изменения в законодательстве о начислении и перерасчете пенсий приводят к тому, что многих наших сограждан предпенсионного возраста интересует вопрос, не будут ли с них взысканы при выходе на заслуженный отдых «лишние» налоги.
В связи с этим в Территориальных органах Государственной налоговой службы в Запорожской области пояснили, что налогом в размере 18% облагаются доходы в виде заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам (п. 167.1 ст. 167 НКУ).
В то же время существует специальный перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога — он определен п. 165.1 ст. 165 НКУ.
Исключения, предусмотренные указанным пунктом, не распространяются на выплату денежной (исходной) помощи при выходе на пенсию.
«Итак, выходное пособие в связи с увольнением работника,
Поэтому будущим пенсионерам стоит морально подготовиться, что такой налог будет взыскан с их пособия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год». При этом пенсионная выплата увеличилась на 41,25 гривну.
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