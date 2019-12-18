Украина

Пенсии в Украине повысили: стало известно, кто получит больше за декабрь

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год».

При этом пенсионная выплата увеличилась на 41,25 гривну, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Если говорить о количестве пенсионеров, то повышение в декабре 2019 года коснулось почти шести миллионов наших сограждан.

Как отметили в ведомстве, размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 грн — с 1564 грн. до 1638 грн. Кроме того, пересчитаны 227,7 тысяч пенсий военным пенсионерам.

По данным ПФУ, перерасчет осуществлен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн лицам. Среднее повышение составило 41,25 грн.

Распределение пенсионеров по величине повышения составляет:

до 100 грн — 5610,6 тыс. человек;

от 100 до 300 грн — 145,9 тыс. человек;

от 300 до 500 грн — 29,3 тыс. человек;

от 500 до 700 грн — 7,0 тыс. человек;

более 700 грн — 18,0 тыс. человек.

Напомним, что декабрьское повышение — второе в этом году. С 1 июля была повышена минимальная пенсия — 67 грн, до 1564 грн. Суммарно минимальная пенсия вырастет в текущем году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%). Если говорить о будущем, то в 2020 году пенсии должны вырасти в два раза — но только в том случае, если депутаты Верховной Рады примут новый законопроект. Речь идет об увеличении минимальной ставки пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин.

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