Украина

Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий

Постоянные изменения в законодательстве о начислении и перерасчете пенсий приводят к тому, что некоторые пенсионеры могут «терять» при перерасчете своих пенсионных выплат от нескольких сотен до полторы тысяч гривень.

Данный момент пыталась пояснить в ходе проведения прямой телефонной линии заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, пишет «Пенсионный курьер».

Издание отмечает, что в ходе разговора с пенсионерами один из них попросил разъяснить ситуацию с его пенсионными выплатами. По словам мужчины, он вышел на заслуженный отдых в 2017 году. Когда ему исчисляли пенсию, то применяли коэффициент 1,35. Однако в том же году произошла пенсионная реформа, в ходе которой этот показатель снизили до 1.

В связи с этим, у него возникли вопросы: насколько это правомерно и почему ему не повысили пенсию, хотя обещали это сделать после того, как он поработает еще два года?

«До 1 октября 2017 года цена одного года страхового стажа исчислялась по коэффициенту 1,35. То есть должен 30 лет стажа — получаешь коэффициент 0,40. А с 1 октября 2017 года стоимость одного года страхового стажа стала равна 1%. И что произошло? Поскольку вы шли на пенсию 2017 года, зарплате для назначения пенсии вам взяли 3764,40 грн (ту, которая была определена для исчисления пенсии 2017-го)», — объяснила чиновница.

А тем людям, которые шли на пенсию раньше, и которые не имели этого показателя 3764,40 грн, а была средняя зарплата 1197,91 грн, с 1 октября 2017 года приняли уже повышенную среднюю зарплату 3764,40 грн, однако вместо 1, 35 применили коэффициент стажа 1. в результате таких действий пенсии у этих людей повысились.

«А в вашем случае зарплата для исчисления пенсии осталась прежней — 3764,40 грн, при этом стоимость одного года стажа уменьшилась до 1. Так получилось, что с 1 октября 2017 размер вашей пенсии, исчисленной по новой формуле, уменьшился. У кого-то он уменьшился на 1500 грн, у кого на 800, 700 грн — по-разному», — пояснила Мастюгина.

При этом, по словам чиновницы, для того, чтобы не уменьшать выплаты пенсионеру, ему сохранили высокий размер, и установили доплату к старому размеру. И пока эта доплата не нивелируется, не исчезнет в результате перерасчетов, размер его пенсии не будет повышаться.

Такой же механизм будет применяется и при пересчете выплат мужчине через два года как работающему пенсионеру. С каждым последующим перерасчетом эта разница будет уменьшаться, и в конце концов исчезнет, ​​то есть с минусовой отметки достигнет нулевой.

«И тогда вы будете в плюсе и после пересчета получать повышение. Такая ситуация сейчас возникла с пенсиями, назначенными 2016-го, 2017-го и частично 2015 года», — отметила Мастюгина.

Чиновница подытожила, что в данной ситуации остается только ждать, когда будет повышение пенсионных выплат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год». При этом пенсионная выплата увеличилась на 41,25 гривну

**Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter