- 07:11 Морозов не ждите: какой будет погода в начале недели
- 06:55 Новая беда с лечением Заворотнюк: в деле появились мошенники
- 06:49 Выход на пенсию: стало известно, облагается ли налогом на доходы физлиц выходное пособие украинцев
- 06:30 Елизавета II останется на троне до смерти: в Британии сделали громкое заявление
- 06:25 Ученые определили оптимальное время сна для каждого возраста
- 05:56 В Киеве ночью горело студенческое общежитие: эвакуировали 300 человек
- 05:50 Забыла о заказе: девушка случайно оголилась перед разносчиком пиццы и заставила его краснеть
- 05:30 Оккупанты заявили о "завершении строительства" Крымского моста
- 03:49 Очередное ЧП на Большой Окружной в Киеве: такси отправило Subaru в отбойник
- 02:55 Облава на игорный бизнес продолжается: под Киевом закрыто еще 17 заведений
- 02:17 Долго не "зависнешь": в Британии создан унитаз для "борьбы с соцсетями" на работе
- 01:29 Поцелуи в небесах: Кара Делевинь устроила своей любовнице необычный подарок на 30-летие
Новая беда с лечением Заворотнюк: в деле появились мошенники
Среди череды несчастий, обрушившихся на семью борющейся с раком мозга 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, стала и якобы блокировка счетов ее мужа Петра Чернышева, на которых аккумулировались деньги на лечение актрисы.
По предположению некоторых журналистов, именно из-за пожертвований могли заблокировать счета 48-летнего супруга Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева.
Однако директор актрисы Марина Попова дала понять, что семья не собирала денег на лечение Анастасии.
«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — заявила Попова в интервью телеканалу «360».
Из слов Поповой можно сделать вывод, что сбором средств на лечение звезды занимается не семья Анастасии, а многочисленные мошенники, которые хотят нажиться на горе.
Напомним, накануне стало известно, что Петр Чернышев тратит на Заворотнюк практически все заработанное в ледовых шоу. Тем не менее на финансы семья не жалуется, по крайней мере публично. Блокировка счетов серьезно затруднила жизнь Чернышеву — сейчас фигурист пытается разобраться, что послужило причиной действия регулятора.
«Осведомленные источники предположили, что блокировка связана с тем, что некоторые операции по счетам Чернышева налоговая посчитала подозрительными. По неподтвержденной информации, налоговую могло насторожить, что на счета Чернышева люди перечисляли средства на лечение Анастасии Заворотнюк», — напоминают журналисты канала «360».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мать больной Анастасии Заворотнюк 76-летняя Валентина Борисовна задолжала большую сумму за коммуналку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...