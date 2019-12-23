Новая беда с лечением Заворотнюк: в деле появились мошенники

Шоу-бизнес

Среди череды несчастий, обрушившихся на семью борющейся с раком мозга 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, стала и якобы блокировка счетов ее мужа Петра Чернышева, на которых аккумулировались деньги на лечение актрисы.

По предположению некоторых журналистов, именно из-за пожертвований могли заблокировать счета 48-летнего супруга Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева.

Однако директор актрисы Марина Попова дала понять, что семья не собирала денег на лечение Анастасии.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — заявила Попова в интервью телеканалу «360».

Из слов Поповой можно сделать вывод, что сбором средств на лечение звезды занимается не семья Анастасии, а многочисленные мошенники, которые хотят нажиться на горе.

Напомним, накануне стало известно, что Петр Чернышев тратит на Заворотнюк практически все заработанное в ледовых шоу. Тем не менее на финансы семья не жалуется, по крайней мере публично. Блокировка счетов серьезно затруднила жизнь Чернышеву — сейчас фигурист пытается разобраться, что послужило причиной действия регулятора.

«Осведомленные источники предположили, что блокировка связана с тем, что некоторые операции по счетам Чернышева налоговая посчитала подозрительными. По неподтвержденной информации, налоговую могло насторожить, что на счета Чернышева люди перечисляли средства на лечение Анастасии Заворотнюк», — напоминают журналисты канала «360».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мать больной Анастасии Заворотнюк 76-летняя Валентина Борисовна задолжала большую сумму за коммуналку.

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