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В семье больной Заворотнюк новая беда

21:31 19 декабря 2019 926
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Мать больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк 76-летняя Валентина Борисовна задолжала большую сумму за коммуналку.

Как сообщает kp.ru, Валентина Заворотнюк перестала платить коммуналку с того момента, как дочь попала в больницу.

По данным УФССП по Москве, мать больной актрисы задолжала почти 50 тысяч рублей, сейчас ее долгами будет заниматься суд.

Издание намекает, что семья актрисы осталась без денег. Валентина Заворотнюк является владелицей квартиры площадью почти 200 квадратных метров, коммуналка обходится достаточно дорого.

Кстати, на мать Анастасии оформлен и автомобиль Porsche Panamera. Катается на нем вся семья, но отвечает Валентина Заворотнюк. И, по данным СМИ, она уже получила 332 штрафа за превышение скорости и другие нарушения.

Напомним, недавно семья Заворотнюк пожаловалась на преследование.

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