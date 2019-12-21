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Семью Заворотнюк преследуют проблемы: мужу актрисы заблокировали счета

13:56 21 декабря 2019 495
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Семью больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит реабилитацию в клинике, продолжают преследовать проблемы. Финансовые трудности возникли у мужа артистки Петра Чернышева, который гастролирует с ледовым шоу, зарабатывая на лечение. Как сообщает Телеграм-канал Mash, ему больше не доступны счета в одном из российских банков. Инициатором мер стала налоговая служба Санкт-Петербурга.

«Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями», — пишет Mash.

Ранее сообщали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна закрыла свой магазин одежды. А мать актрисы задолжала большую сумму за коммуналку.

Семья актрисы не комментирует ее состояние. Родные пожаловались, что их преследуют неизвестные мужчины.

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