Мир

Стрелял в плаще с капюшоном: появились новые данные о террористе с Лубянки

Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве, занимался в стрелковом клубе всего три месяца.

О его увлечении рассказал тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, передает «Комсомольская правда».

По словам Соловича, Манюров приходил на занятия «в длинном черном плаще с капюшоном» и не хотел его снимать. У стрелка были все документы, подтверждающие его вменяемость. Кроме того, он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием.

Несмотря на то, что он три месяца посещал занятия, стрелял он плохо.

Напомним, ранее об образе жизни стрелка с Лубянки рассказала его мать.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

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