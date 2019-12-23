Стиль жизни

Лев поссорится с близкими, а Водолей найдет друзей: гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Вторник, 24 декабря, — плохой день для новых начинаний.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Этот день для вас будет связан с разочарованием. Возможны в этот день неудачные сделки и финансовые потери.

Не стоит торопиться, если вы не уверены в чем-то.

Телец

Проведите генеральную ревизию своих дел и физического состояния.

В текущих делах можете положиться на собственную интуицию, она не обманет.

Близнецы

У Близнецов может появиться шанс решить все проблемы, которые беспокоили вас последние дни.

В этот день могут стать важными вопросы питания.

Рак

День будет радовать неожиданными предложениями и встречами с людьми, по которым вы долго скучали.

Постарайтесь избегать сегодня резких решений.

Лев

Это будет неровный и напряженный день, тем не менее, он оставит вам приятное впечатление.

Вам вряд ли удастся избежать конфликтов с самыми близкими людьми.

Дева

Звезды рекомендуют ничего не бояться и браться за важные масштабные дела.

Будьте готовы к тому, что все ваши шаги будут намного труднее, чем это казалось ранее.

Весы

В первой половине дня возможны неприятности и трудности, во второй половине дня наберет силу влияние позитивных тенденций.

В этот день возможно исполнение несбыточного желания.

Скорпион

Личные инициативы лучше отложить и заняться совместными делами (планами, ресурсами).

Желательно полностью прояснить семейные отношения.

Стрелец

Предусмотрительность и разумная осторожность в этот день будут намного полезнее отчаянной решимости.

Можете спокойно отправляться в дальние поездки.

Козерог

Козерогов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут.

Если на работе от вас не требуют невозможного, обязательно пойдите на уступки.

Водолей

Возможны новые интересные знакомства, но, если не хотите остаться без друзей, не забывайте, что старый друг лучше новых двух.

Может значительно ухудшиться самочувствие.

Рыбы

В этот день вероятен успех в любом деле, которому вы придадите большое значение.

Вечер будет благоприятным для общения с близкими людьми.

Хорошего вам дня!

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