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Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака
В среду, 25 декабря, звезды советуют посвятить время дому, семье, хозяйству.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны удачные крупные покупки. Не делайте непродуманных поступков.
У вас есть шанс одержать победу в соревнованиях.
Телец
Все ваши планы вам удастся реализовать и в этом помогут вам звезды и близкие люди.
К вам будут обращаться за советами.
Близнецы
Постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы избежать крупных финансовых потерь.
День хорошо подходит для косметических и оздоровительных процедур.
Рак
Ссора с любимым человеком надолго расстроит вас.
Если чувствуете, что имеете над кем-то власть, не переусердствуйте в своем командовании.
Лев
Хороший день для поездок, вечеринок, романтических свиданий. Незначительные недоразумения в общении можно прояснить за столом переговоров.
Дева
Лучше всего день подходит для отдыха, а не для важных дел. Не стоит при этом сидеть дома, сложа руки, найдите себе что-то интересное.
Весы
Контролируйте себя, иначе поставите под угрозу свое здоровье или привычный жизненный уклад.
Не рекомендуется работа с электроприборами.
Скорпион
Постарайтесь избегать необдуманных поступков, чтобы не совершать ошибок, которые будут иметь серьезные последствия.
Этот день будет связан со значительными расходами.
Стрелец
Старайтесь в этот день не давать обещаний, потому что выполнить их будет сложно.
Любимый человек будет идти на уступки.
Козерог
Нежелательно завязывать новые романтические связи, так как впоследствии они отнимут у вас много душевных сил.
Вам будет трудно придерживаться ровной линии поведения.
Водолей
День обещает Водолеям удачную сдачу экзаменов и успехи в учебе. Ваш интеллектуальный потенциал сегодня неимоверно высок.
Рыбы
Подходящий день для обновления личных связей. В течение дня не исключены непредвиденные денежные расходы.
Некоторые представители знака неожиданно воспылают страстью к человеку, кого считали просто другом.
Хорошего вам дня!
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