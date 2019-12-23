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Стиль жизни

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

13:18 24 декабря 2019 336
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 25 декабря, звезды советуют посвятить время дому, семье, хозяйству.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны удачные крупные покупки. Не делайте непродуманных поступков.

У вас есть шанс одержать победу в соревнованиях.

Телец

Все ваши планы вам удастся реализовать и в этом помогут вам звезды и близкие люди.

К вам будут обращаться за советами.

Близнецы

Постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы избежать крупных финансовых потерь.

День хорошо подходит для косметических и оздоровительных процедур.

Рак

Ссора с любимым человеком надолго расстроит вас.

Если чувствуете, что имеете над кем-то власть, не переусердствуйте в своем командовании.

Лев

Хороший день для поездок, вечеринок, романтических свиданий. Незначительные недоразумения в общении можно прояснить за столом переговоров.

Дева

Лучше всего день подходит для отдыха, а не для важных дел. Не стоит при этом сидеть дома, сложа руки, найдите себе что-то интересное.

Весы

Контролируйте себя, иначе поставите под угрозу свое здоровье или привычный жизненный уклад.

Не рекомендуется работа с электроприборами.

Скорпион

Постарайтесь избегать необдуманных поступков, чтобы не совершать ошибок, которые будут иметь серьезные последствия.

Этот день будет связан со значительными расходами.

Стрелец

Старайтесь в этот день не давать обещаний, потому что выполнить их будет сложно.

Любимый человек будет идти на уступки.

Козерог

Нежелательно завязывать новые романтические связи, так как впоследствии они отнимут у вас много душевных сил.

Вам будет трудно придерживаться ровной линии поведения.

Водолей

День обещает Водолеям удачную сдачу экзаменов и успехи в учебе. Ваш интеллектуальный потенциал сегодня неимоверно высок.

Рыбы

Подходящий день для обновления личных связей. В течение дня не исключены непредвиденные денежные расходы.

Некоторые представители знака неожиданно воспылают страстью к человеку, кого считали просто другом.

Хорошего вам дня!

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