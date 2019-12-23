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Дожди и туман: водителей предупредили об ухудшении погоды
В понедельник, 23 декабря, в связи с дождливой и туманной погодой, видимость на автомобильных трассах государственного значения низкая, покрытие мокрое. В «Укравтодоре» напоминают водителям о необходимости ехать с включенными фарами, не спешить и соблюдать дистанцию.
«По состоянию на 06:00 23 декабря дожди в восточных, Черниговской, Сумской, Одесской и Запорожской областях. Значительный дождь в Закарпатской области, на остальной территории страны местами туманы. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое», — напомнили дорожники.
На перевальных участках дорог Закарпатской области дожди, только на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Температура воздуха 2 + 5 градусов. Покрытие мокрое.
При этом в «Укравтодоре» уточнили, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 23 и 24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с, на юге и в Карпатах до 25 м / с.
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