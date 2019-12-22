- 16:03 Дело Шеремета: в Киеве проходит акция в поддержку задержанных
- 15:45 "Не падаю духом": Горбачев рассказал о своем здоровье
- 15:21 Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели
- 15:12 Тайсон Фьюри: Мама родила меня на три месяца раньше срока, я весил всего 450 граммов
- 15:06 Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей
- 15:00 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женского масс-старта
- 14:53 На Шулявском мосту в Киеве начали укладывать асфальт: опубликовано видео
- 14:36 Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами
- 14:10 Тренируются на школьниках: в сеть попало жуткое видео учений Росгвардии
- 14:07 Оккупанты устроили переполох на Крымском мосту и перекрыли Керченский пролив: что происходит
- 13:28 Застали на горячем: в Кривом Роге мужчина совращал 5-летнюю внучку
- 13:09 Хабиб третий раз стал отцом
Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели
В начале новой предновогодней недели в Украине пройдут дожди, в Карпатах возможен мокрый снег и метели. Температура воздуха будет почти апрельская. При этом на всей территории ожидается сильный юго-восточный ветер. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
В понедельник, 23 декабря, в большинстве областей Украины столбики термометра в течение дня покажут + 7 — + 13 градусов. На западе температура снизится до + 4 — + 8 градусов. В восточных областях — от + 5 до + 9 градусов.
При этом сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15−22 м / с.
Читайте также: Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение
В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и почти штормовым ветром. Воздух прогреется до + 10 — + 12 градусов.
По прогнозу синоптика, похолодание до «минусов» предполагается с 27 декабря.
Напомним, ранее Наталья Диденко объяснила дождливую погоду в декабре проделками южного циклона, накрывшего всю территорию Украины.
«ФАКТЫ» писали о том, что нынешний аномально теплый декабрь установил несколько температурных рекордов. Из-за почти апрельского тепла, снег для новогодних аттракционов в Киев приходится везти из Карпат.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...