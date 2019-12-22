23.08 / 23.30 25.54 / 25.91
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели

15:21 22 декабря 2019 670
декабрь в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В начале новой предновогодней недели в Украине пройдут дожди, в Карпатах возможен мокрый снег и метели. Температура воздуха будет почти апрельская. При этом на всей территории ожидается сильный юго-восточный ветер. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 23 декабря, в большинстве областей Украины столбики термометра в течение дня покажут + 7 — + 13 градусов. На западе температура снизится до + 4 — + 8 градусов. В восточных областях — от + 5 до + 9 градусов.

При этом сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15−22 м / с.

Читайте также: Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и почти штормовым ветром. Воздух прогреется до + 10 — + 12 градусов.

По прогнозу синоптика, похолодание до «минусов» предполагается с 27 декабря.

Напомним, ранее Наталья Диденко объяснила дождливую погоду в декабре проделками южного циклона, накрывшего всю территорию Украины.

«ФАКТЫ» писали о том, что нынешний аномально теплый декабрь установил несколько температурных рекордов. Из-за почти апрельского тепла, снег для новогодних аттракционов в Киев приходится везти из Карпат.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поток

Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер