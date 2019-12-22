Украина

Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели

В начале новой предновогодней недели в Украине пройдут дожди, в Карпатах возможен мокрый снег и метели. Температура воздуха будет почти апрельская. При этом на всей территории ожидается сильный юго-восточный ветер. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 23 декабря, в большинстве областей Украины столбики термометра в течение дня покажут + 7 — + 13 градусов. На западе температура снизится до + 4 — + 8 градусов. В восточных областях — от + 5 до + 9 градусов.

При этом сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15−22 м / с.

В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и почти штормовым ветром. Воздух прогреется до + 10 — + 12 градусов.

По прогнозу синоптика, похолодание до «минусов» предполагается с 27 декабря.

Напомним, ранее Наталья Диденко объяснила дождливую погоду в декабре проделками южного циклона, накрывшего всю территорию Украины.

«ФАКТЫ» писали о том, что нынешний аномально теплый декабрь установил несколько температурных рекордов. Из-за почти апрельского тепла, снег для новогодних аттракционов в Киев приходится везти из Карпат.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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