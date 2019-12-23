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Украина

Морозов не ждите: какой будет погода в начале недели

7:11 23 декабря 2019 27
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

Теплая, почти весенняя погода, сохранится в Украине и в начале новой рабочей недели. Как и обещали синоптики, на большей территории пройдут дожди и будет сильный, местами штормовой, ветер.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 23 декабря, в западных областях ожидаются значительные дожди, Температура ночью 1−6 градусов тепла, днем 3−8 со знаком «плюс».
В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.

На остальной территории небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 4−9 градусов тепла, днем 6−11, на юге местами воздух прогреется до 12−14 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с, на высокогорье Карпат 25−28 м / с.

Похожая погода сохранится в Украине и во вторник, 24 декабря. Дожди прекратятся только на востоке, остальная территория страны останется во власти влажного воздуха и осадков. Температура немного снизится: на 1−2 градуса. Будет ветрено.

Напомним, синоптики объясняют дождливую погоду в декабре воздействием южного циклона, накрывшего всю территорию Украины.

О том, какая погода будет в Украине на Рождество и Новый год, читайте на сайте «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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