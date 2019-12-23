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Происшествия

"Идет затопление": на Львовщине сразу шесть шахт отключили от электричества

10:22 23 декабря 2019 34
Шахта
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на понедельник, 23 декабря, шесть шахт госпредприятия «Львовуголь», чьи работники ранее перекрывали трассу Львов — Рава Руська, требуя выплаты зарплаты, отключили от электричества — обесточены водоотливы, вентиляторы главного проветривания и подъемники.

«На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление», — сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его информации, электричество отключили из-за того, что руководство шахт не смогло авансом заплатить за электроэнергию.

«Отключение шахт ГП „Львовуголь“ от электроэнергии произошло из-за невыполнимых требований — заранее выплатить 22 млн гривен за электроэнергию за период декабрь 2019 — январь 2020 года», — пишет Волынец на своей страничке в соцсетях и напоминает о задолженностях перед горняками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под обвалом на шахте «Лесная» в селе Слипец Сокальского района Львовской области погибли два горняка.

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