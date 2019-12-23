Идеальный рецепт: Павел Зибров рассказал, как избежать похмелья на Новый год

Шоу-бизнес

Популярный певец Певец Зибров, застраховавший свои усы на 1 миллион гривен и спевший им оду в клипе «Вуса-бренд», раскрыл секреты, как оставатья бодрым и здоровым после новогодней ночи. Народный артист поделился рецептом, как избежать похмелья.

«Если не пить, то и не будет никакого похмелья — идеальный рецепт! Рассказывают, что надо пить сок из капусты или соленых помидоров, но это, видимо, для тех, кто пьет тяжелые напитки. А вообще, надо съесть бутерброд со сливочным маслом — это даст такую прослоечку и не позволит алкоголю усвоиться — выйдет, не заходя в организм», — рассказал Зибров за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!» («Украина»).

Павел Николаевич говорит, что в праздник может позволить себе 50 граммов, чтобы расслабиться, а вот от курения отказался еще 19 лет назад.

«Сам не курю и никому не советую! Лучше выпить 50 граммов водки или коньяка. Не часто, но в охотку. Мы же не алкоголики, они в охотку пьют очень много. А бывает компания хорошая и для настроения надо выпить 50 граммов коньяка или бокал вина. У каждого свой организм, например, моя жена вообще не употребляет. Она выпьет 20 граммов и ей уже плохо — у нее кружится голова. Оно ей не идет и все, хоть заставляй, хоть плати по 100 долларов — она не будет пить, ведь организм отталкивает», — рассказал Певел Зибров.

В новогодние праздники многие украинцы страдают не только от употребления алкоголя, но и переедания: столы ломятся от оливье, мясных закусок. Какими вкусностями можно порадовать себя, чтобы не набрать лишние килограммы, и как правильно выбирать алкогольные напитки, «ФАКТАМ» рассказала известный диетолог Светлана Фус.

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