Украина

"Трубу прорвало": в сеть слили очередную прослушку из кабинета главы ГБР о Ефремове

На Telegram-канале «Трубу прорвало», на котором с осени 2019 года начали выкладывать аудио записи, якобы сделанные в кабинете руководителя Госбюро расследований Романа Трубы, появились новые сообщения, в том числе, и касающиеся изменения меры пресечения экс-нардепу Александру Ефремову, подозреваемому в госизмене.

Утверждается, что голоса на записях якобы принадлежат Роману Трубе и замруководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которые обсуждают, почему бывший член Партии регионов Ефремов даже после смены президента остается под стражей, и что следует сделать, чтобы он вышел на свободу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре 2019 года суд решил, что Александр Ефремов больше не должен носить электронный браслет слежения. Круглосуточный домашний арест Ефремову заменили личным обязательством. Теперь единственное, что требуется от подсудимого — не выезжать за границу и приходить на судебные заседания.

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