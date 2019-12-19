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Украина

Рейтинг Зеленского пошел вверх: результаты свежего соцопроса

11:30 19 декабря 2019 286
Президент Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты опроса, который показал, что за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства — уменьшился с 33 до 25%. Напомним, политический журналист Виталий Портников считает, что рейтинг Зеленского и его команды будет снижаться стремительно.

Кроме того, 40% опрошенных были уверены, что страна движется в правильном направлении (38% заявили о неправильном векторе, а 22% затруднились оценить).

Таким образом, отметили социологи, показатели доверия к действующей власти вернулись к уровню, который фиксировался в октябре. А наибольшее количество оптимистов было обнаружено среди жителей Юга, молодежи и тех, кто голосовал на выборах за партию «Слуга народа».

Опрос проводился в течение 13−17 декабря 2019, в нем приняли участие 2500 респондентов старше 18 лет.

Напомним, согласно результатам предыдущего опроса, проведенного с 22 по 25 ноября Киевским международным институтом социологии, позитивно к Зеленскому относились 52% украинцев, тогда как в сентябре деятельность президента Украины позитивно оценивали 73% опрошенных.

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