Зеленский и Ко: опубликованы рейтинги самых влиятельных украинцев

Украина

После победы Владимира Зеленского и его команды на президентских и парламентских выборах изменилась палитра политической и бизнесовой элиты в Украине.

Издания «Фокус» и «Корреспондент» подготовили ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев.

По данным ресурсов, основу рейтинга самых влиятельных лиц по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний.

Рейтинг как «Фокуса», так и «Корреспондента», возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Второе место «Фокус» отдал главе Офиса президента Андрею Богдану, а «Корреспондент» — олигарху Игорю Коломойскому.

У «Фокуса» тройку лидеров завершает олигарх Ринат Ахметов, у «Корреспондента» — глава президентского Офиса Андрей Богдан.

Первая десятка самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус» выглядит так:

1. Президент Владимир Зеленский;

2. Глава Офиса президента Андрей Богдан;

3. Бизнесмен Ринат Ахметов;

4. Бизнесмен Игорь Коломойский;

5. Премьер-министр Алексей Гончарук;

6. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка;

7. Глава службы безопасности Иван Баканов;

8. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;

9. Министр внутренних дел Арсен Аваков;

10. Первый помощник президента Сергей Шериф.

По этому списку видно, что, кроме двух олигархов и главы МВД, в топ-10 вошли новые лица, появившие в украинской политике недавно.

Олигарх Виктор Пинчук (11), лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко (15), пятый президент глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (18), народный депутат Святослав Вакарчук (19) вошли в первую двадцатку. Кроме них в топ- двадцать находятся помощник президента Андрей Ермак, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахмия, киевский городской голова Виталий Кличко и другие.

Сотое место в списке влиятельных украинцев, по версии «Фокуса», занял певец MONATIK.

Первые то-10 по версии «Корреспондента»

«Корреспондент» включил в первую десятку главу МВД Арсена Авакова (4), бизнесменов Рината Ахметова (5) и Виктора Пинчука (6), пророссийского политика Виктора Медведчука (7).

Экс-президент Петр Порошенко находится на 8 месте, На 9 — премьер-министр Алексей Гончарук. Замыкает топ-10 — глава СБУ Иван Баканов.

Далее идет спикер парламента Дмитрий Разумков (11), министр финансов Оксана Маркарова (12), глава НБУ Яков Смолий (13). Замыкает топ- 20, по версии «Корреспондента» лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко.

На 100 месте в списке «Корреспондента» находится глава СНБО Алексей Данилов (у «Фокуса» ему отвели 14 место).

Напомним, в августе журнал «Новое время» публиковал список самых влиятельных жителей Украины. Список возглавили президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Богдан.

Как сообщали «ФАКТЫ», социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты свежего опроса, который показал, что за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства — уменьшился с 33 до 25%. По результатам предыдущего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, позитивно к Зеленскому относились 52% украинцев. А в сентябре деятельность президента Украины позитивно оценивали 73% опрошенных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter