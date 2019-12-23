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Козерога ждет сюрприз, а Льва — успех: гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Суббота, 28 декабря, — день, когда под ногами окажутся привычные грабли.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Удастся помочь близкому человеку, решить проблему, которая в последнее время не давала ему покоя.

Могут появиться новые увлечения.

Телец

Совет звезд: постарайтесь не ставить перед собой труднодостижимых целей, лучше понемногу продвигайтесь в нужном направлении.

Ждет неожиданная встреча, возможно, с человеком, знакомым им с детства.

Близнецы

Близнецам в этот день напрягаться сильно не желательно. Не исключено, что ваш труд не принесет вам нужного результата, а лишь доведет до физического истощения.

Во второй половине дня может порадовать чей-то визит.

Рак

Этот день сложится легко и удачно. Вы будете много и не напрасно работать, награда за ваши труды не заставит себя ждать.

Лев

Это будет подходящий день для начала нового бизнес-проекта. Ваша интуиция направит вас на верный путь.

Главное при этом — не уставать.

Дева

Рассчитывайте на собственные силы. Договориться с кем бы то ни было о сотрудничестве сегодня будет труднее, чем обычно.

Весы

Не лучший день для одиночества. Привлекайте к своим планам других людей, ищите необычные точки пересечения.

Скорпион

Не исключены разногласия с родственниками, трудно будет поладить с теми, кто младше вас. Но вы постараетесь сгладить все острые углы.

Стрелец

День хорош для диалогов, собеседований, посредничества, сотрудничества, для игровых и рекламных мероприятий, праздников.

Козерог

Благоприятный день, который принесет много новых идей.

Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.

Водолей

Совет звезд: признание в любовных чувствах можно написать на бумаге, но не стоит отправлять адресату.

Для кардинальных перемен в семейной жизни день не лучший.

Рыбы

Гоните прочь скуку, именно она может стать злейшим врагом.

Не употребляйте алкоголь или успокоительные препараты.

Хорошего вам дня!

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