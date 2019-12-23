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Стиль жизни

Козерога ждет сюрприз, а Льва — успех: гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

13:18 27 декабря 2019 67
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 28 декабря, — день, когда под ногами окажутся привычные грабли.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Удастся помочь близкому человеку, решить проблему, которая в последнее время не давала ему покоя.

Могут появиться новые увлечения.

Телец

Совет звезд: постарайтесь не ставить перед собой труднодостижимых целей, лучше понемногу продвигайтесь в нужном направлении.

Ждет неожиданная встреча, возможно, с человеком, знакомым им с детства.

Близнецы

Близнецам в этот день напрягаться сильно не желательно. Не исключено, что ваш труд не принесет вам нужного результата, а лишь доведет до физического истощения.

Во второй половине дня может порадовать чей-то визит.

Рак

Этот день сложится легко и удачно. Вы будете много и не напрасно работать, награда за ваши труды не заставит себя ждать.

Лев

Это будет подходящий день для начала нового бизнес-проекта. Ваша интуиция направит вас на верный путь.

Главное при этом — не уставать.

Дева

Рассчитывайте на собственные силы. Договориться с кем бы то ни было о сотрудничестве сегодня будет труднее, чем обычно.

Весы

Не лучший день для одиночества. Привлекайте к своим планам других людей, ищите необычные точки пересечения.

Скорпион

Не исключены разногласия с родственниками, трудно будет поладить с теми, кто младше вас. Но вы постараетесь сгладить все острые углы.

Стрелец

День хорош для диалогов, собеседований, посредничества, сотрудничества, для игровых и рекламных мероприятий, праздников.

Козерог

Благоприятный день, который принесет много новых идей.

Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.

Водолей

Совет звезд: признание в любовных чувствах можно написать на бумаге, но не стоит отправлять адресату.

Для кардинальных перемен в семейной жизни день не лучший.

Рыбы

Гоните прочь скуку, именно она может стать злейшим врагом.

Не употребляйте алкоголь или успокоительные препараты.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп удачи на 2020 год.

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