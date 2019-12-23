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На Камчатке мужчина убил друга и сделал из него "снеговика"
В российском Вилючинске (Камчатский край России) в сугробе обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Страшную картину наблюдали жители одной из многоэтажек на улице Крашенинникова 21 декабря, когда рядом с подъездом нашли завернутый в полиэтилен труп.
Как сообщают российские СМИ, приехавшие на место ЧП правоохранители извлекли тело из снега на глазах у многочисленных прохожих.
Позже стало известно, к убийству причастен 44-летний друг погибшего. В начале декабря мужчины употребляли алкоголь в квартире у одного из них.
Во время застолья товарищ оскорбительно отозвался о матери своего собутыльника, из-за чего между ними произошла драка. В результате которой друг погибшего схватил в руки шарф и задушил обидчика.
Тело убитого друга злоумышленник завернул в полиэтилен, вытащил на улицу и закопал его в ближайшем сугробе.
Подозреваемого в убийстве задержали.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Доброславе на юго-востоке Польши украинец жестоко убил двоих земляков. Мужчин нашли с многочисленными колото-резаными ранами в области груди. А в Беларуси расстреляли мужчину, который жестоко убил двоих женщин.
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