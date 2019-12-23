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- 13:55 Детская железная дорога в Киеве будет работать даже зимой
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Детская железная дорога в Киеве будет работать даже зимой (фото)
В Киеве, где 19 декабря, в День Святого Николая, открыли главную елку страны, детская железная дорога, обычно закрывающаяся на зиму, продолжит свою работу и в праздничные дни.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, столичная детская дорога в Сырецком парке впервые не пошла в отпуск за все годы существования: «Теперь и зимой киевские школьники смогут изучать секреты профессии железнодорожников. А на праздники железная дорога приглашает киевлян и гостей города проехаться на детском новогоднем поезде. Его украсили иллюминацией и гирляндами».
Впервые движение по детской железной дороге в Киеве было открыто еще в августе 1953 года. На сегодняшний день в ее парке кроме тепловозов есть и паровоз 1932 года выпуска. Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой 25 метров. В вагонах детской железной дороги есть отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi.
Детская железная дорога — не только развлекательный аттракцион. На ней проходят занятия по профориентации. Юноши и девушки получают навыки в таких профессиях, как машинист тепловоза, помощник машиниста, дежурный на станции, диспетчер движения поездов, кассир, проводник…
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Фото с сайта КГГА.
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