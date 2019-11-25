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Какие дни в Украине будут выходными на Новый год и Рождество: календарь
Встречать Новый год-2020 украинцы смогут четыре дня подряд. Правительство Украины уже рекомендовало руководителям предприятий и организаций перенести два рабочих дня (30−31 декабря). Их предстоит отработать заранее — 21 и 28 декабря соответственно. Напомним, Нацбанк также распорядился о переносе банковских дней на новогодние праздники.
Кроме того, выходным будет католическое Рождество — 25 декабря (среда)
Традиционные рождественские выходные в январе 2020 года продлятся с 4 по 7 января. Для этого предлагается перенести рабочий день с 6 января (понедельник) на 11 января (суббота).
Коллаж kiev.vgorode.ua
Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины-2020.
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