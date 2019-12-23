В Украине прошли выборы в ОТО: "Слуга народа" получает только треть мандатов

Украина

В минувшие выходные в Украине состоялись местные выборы, официальные результаты которых станут известны уже после Нового года.

В президентской партии «Слуга народа» уже отрапортовали о том, что их представители получили 33% мандатов среди всех участников, включительно с самовыдвиженцами. «Каждый третий мандат — наш», — говорится в сообщении, размещенном на официальной страничке политсилы в социальных сетях.

Тем временем об успешных для себя результатах сообщают и другие партии. Так, в «Батькивщине» тоже пишут о почти трети мандатах, но, правда, без самовыдвиженцев.

А в «Европейской солидарности» — что второе месте на выборах глав местных громад заняла их политическая сила.

«Официальные спикеры „Слуги народа“ заявляют, что они их „успешно выиграли“ и каждый третий мандат — наш. Хотя элементарная математика говорит об обратном. А именно — о громком провале. Если честно учитывать рейтинг самого Зе (на котором все эти славные кандидаты выезжали), состав ВР и КМУ, то провал этот катастрофический», — комментирует ситуацию журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер «слуг народа» в парламенте Давид Арахамия заявлял, что их политсила не успевает подготовиться к местным выборам в декабре, в том числе и в Киеве.

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