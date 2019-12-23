«Наш сервис помогает найти сантехника, как только возникнет необходимость в его услугах»

Наука и технологии

— Если у вас сломался в доме кран или потекла труба, разыскать сантехника, готового безотлагательно приехать на выручку, зачастую бывает весьма затруднительно: мастера-индивидуалы или фирмы, с которыми вам удается связаться, нередко отвечают, что смогут заняться вашим заказом дня, скажем, через три, а то и спустя неделю, — говорит основатель новаторского сервиса «Сапорт» по вызову сантехников Ростислав Головко из Киева. — Мы же соединяем клиента со свободным в данный момент мастером сразу после того, как заказчик нам позвонит. Технология такая: вы звоните по нашему номеру, компьютерная программа молниеносно находит незанятого сантехника, и тот звонит вам. Заказчик объясняет непосредственно мастеру, какая возникла проблема, и они договариваются, когда и за какую плату будет выполнен ремонт. При такой организации дела клиенту не нужно тратить время на общение с менеджером или заполнение бланков (некоторые фирмы, предоставляющие бытовые услуги, просят клиентов заполнить заявку). У нас процедура вызова мастера максимально быстрая, простая и доступная. Это новая модель соединения специалистов с людьми, нуждающимися в их услугах. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданном в Украине сервисе по поиску и доставке лекарств по самым низким ценам, что позволяет существенно экономить на лечении.

«В Киеве нам сейчас поступает от 30 до 40 заказов в день»

— У вашей фирмы есть собственный штат сантехников?

— Нет, мы сотрудничаем с мастерами, которые работают сами на себя. Они, как и заказчики, являются нашими клиентами. У нас с сантехниками взаимовыгодное партнерство: мы находим им заказы, а они отдают нам за это часть своего гонорара — от 10 до 25 процентов, в зависимости от сложности работы.

Понятно, что постоянное сотрудничество удается наладить не со всеми мастерами. На сегодняшний день мы попробовали поработать примерно со 180 сантехниками, из них по разным причинам отсеялись 100, но зато остались 80, которым мы доверяем и которые заинтересованы в работе с нами.

Некоторые из этих восьмидесяти сантехников практически перешли на обслуживание заказов, которые мы находим. Они оценили то преимущество, что с нашей помощью ежедневно загружены работой. Без нас каждый из них имел бы в среднем пять заказов в неделю, с нами — порядка 20. Эти сантехники много трудятся и, соответственно, хорошо зарабатывают. Другие рассматривают сотрудничество с нами как подработку: они имеют свою клиентуру, но, когда у них нет заказов, берутся за выполнение наших.

В обязательном порядке проводим собеседования с мастерами, согласившимися попробовать поработать с нами, — приглашаем их в наш офис на Подоле, подробно объясняем условия сотрудничества. Важность таких встреч в том, что мастера видят: у нас не шарашкина контора, стремящаяся нажиться на тружениках, а созданная амбициозными молодыми людьми современная фирма, предлагающая честные правила игры.

— Где гарантия, что мастера называют вам истинные суммы, которые они берут с клиентов?

— Во-первых, мы знаем, сколько в среднем стоит выполнение тех или иных работ. Во-вторых, после выполнения заказа наша компьютерная программа отправляет каждому клиенту сообщение о том, что ему предоставляется годичная гарантия на ту сумму, которую он заплатил сантехнику. Мы указываем эту сумму, а также просим подтвердить получение сообщения. Если заказчик заплатил мастеру, например, 1000 гривен, а гарантия будет на 600 гривен, то наверняка он сообщит нам об этом, и мы узнаем правду.

— Ваш сервис полностью удовлетворяет спрос на услуги сантехников?

— Да. В первые месяцы нашей работы был период, когда мастеров стало не хватать для оперативного выполнения всех заявок. К счастью, нам удалось быстро устранить диспропорцию. Сейчас поступает от 30 до 40 заказов в день.

— Возникали претензии со стороны заказчиков?

— Несколько таких случав было. Мы без лишних разговоров направляем на исправление недочетов другого мастера и берем оплату его работы на себя. С тем, кто напортачил, больше не работаем.

— Обслуживаете все районы Киева?

— Да, к тому же мы уже работаем в Харькове, Днепре и Одессе.

«Начал бизнес с 200 долларов собственных сбережений»

— Как вам пришла идея создать сервис поиска сантехников?

— Ее подсказал личный опыт: однажды у меня в ванной потекла труба. Найти мастера, который бы пришел в этот же день, не удалось. Я обратился в несколько фирм и выбрал ту, которая взялась прислать мастера через день. Менеджер сказал, что мне придется заплатить гривен 300. Явился сантехник и оценил свою работу в 800 гривен. На мои возражения ответил, что менеджер большой путаник. Мне стало ясно: избежать такого рода недоразумений поможет непосредственное общение клиента с сантехником. Но этого мало. Дело нужно организовать так, чтобы мастер выезжал на выполнение заявки сразу после ее поступления. Как этого добиться, мне подсказал принцип работы одного из сервисов такси. В нем нет посредников между клиентом и водителем: когда пассажир звонит в этот сервис, ему перезванивает свободный таксист, находящийся поблизости. И я решил применить этот опыт для организации службы вызова сантехников.

— С чего начали ее создавать?

— Я сам разработал сайт этого сервиса, затем сел на телефон и стал обзванивать мастеров, объясняя, кто я (важно было, чтобы они поняли, что имеют дело с адекватным человеком, что у меня толковая бизнес-идея), какие выгоды они будут иметь. Убедил попробовать посотрудничать около десяти сантехников. Договорились, что буду отправлять им заказы.

На телефоне просидел неделю. Затем нанял менеджера. А сам занялся созданием компьютерной программы (бота). Для этого пригласил своего друга программиста Илью Мальцева. Объяснил ему, какие задачи должен решать бот, и Илья написал программу. Сейчас в нашей команде несколько студентов-программистов, с которыми мы совершенствуем бот.

На первых порах я попробовал организовать наем мастеров из моего родного города Кривого Рога и из Марганца. Там их услуги оплачиваются ниже, чем в Киеве, поэтому им есть смысл приезжать на какое-то время в столицу, чтобы подзаработать. Но вскоре от идеи отказался — уж слишком много времени и сил уходило на поиск жилья. Это мешало заниматься ключевыми вопросами развития сервиса.

Ростислав Головко (второй слева) начинал создавать сервис сам. Теперь у него команда менеджеров и программистов

— Какая сумма вам понадобилась, чтобы начать бизнес?

— Я стартовал с 200 долларов собственных сбережений. Конечно, нужны были гораздо большие средства. Мы с Ильей одолжили их у родственников, друзей и знакомых. Всего собрали около десяти тысяч долларов.

Мы могли бы привлечь гораздо большие суммы — от какого-нибудь крупного инвестора. Но когда делали первые шаги, это было невыгодно — пришлось бы отдать инвестору значительную часть акций нашей фирмы. За полтора года стали на ноги, доказали эффективность нашей бизнес-модели. Поэтому сейчас можем претендовать на то, чтобы получить средства на развитие на более приемлемых для нас условиях.

— Сколько вам нужно?

— Порядка 100 тысяч долларов. Сейчас у нас прирост числа клиентов составляет десять — пятнадцать процентов в месяц, а получив серьезные финансовые вливания, могли бы ежемесячно удваивать количество заказов. Наняли бы дополнительный штат менеджеров по персоналу, чтобы привлечь к сотрудничеству гораздо больше мастеров. В Киеве их порядка пяти тысяч.

— Это ваше первое предприятие?

— Такого масштаба — да. Когда я учился в Киево-Могилянской академии, мы с друзьями организовали студенческое кафе. Но по сравнению с моим нынешним сервисом это было вроде разминки. После окончания вуза я занимался съемкой различных видео на заказ.

Знаете, у меня никогда не возникало желания стать наемным работником. Видимо, это от родителей: они предприниматели с большим стажем, в Кривом Роге у них сеть магазинов и парикмахерских. Кстати, они помогают мне советами по вопросам налогообложения, ведения документации.

По такому же принципу, по какому работает сервис поиска сантехников, мы недавно занялись еще одним бизнесом — вызовом эвакуаторов автомобилей.

— У вас большая команда?

— Одиннадцать человек. Когда нужны сотрудники, размещаю об этом сообщение в социальных сетях. Собрал команду единомышленников, мотивированных молодых людей. Нам интересно и комфортно работать вместе.

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Фото предоставлено Ростиславом ГОЛОВКО

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