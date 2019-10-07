Житейские истории

Мебель, мрамор можно испортить, если капнуть на них не ту химию: ветеран АТО открыл клининговую фирму

— Одни создают бизнес исключительно ради денег, другие потому, что не хотят работать «на дядю», а у меня, кроме этих, есть еще один стимул — мне нравится дело, которым занимаюсь, — говорит ветеран АТО Владимир Коновалюк, открывший фирму по профессиональной уборке. — Первый опыт работы в этом деле получил еще до войны в 2013 году. Жил тогда в Николаеве, трудился на автомойке, а еще частным образом занимался химчисткой салонов машин в гаражах. Через некоторое время решил открыть собственную фирму по чистке ковров и диванов на дому. Уже подобрал необходимое для этого оборудование, как началась война. Рассудил тогда: если «русский мир» со своими танками, «Градами», пушками доберется до Николаева, сопротивляться уже будет поздно. Врага нужно остановить возле границ на Донбассе. Узнал, что в Киеве открылся сборный пункт добровольческого батальона. Тогда мне даже не было известно его название. Уже потом выяснил, что это «Азов». Первое лето войны был в АТО. После возвращения на гражданку решил остаться в Киеве. Некоторое время занимался общественной работой. Познакомился с девушкой, которая стала моей женой. Семью нужно было обеспечивать, вот я и вспомнил о довоенной идее открыть клининговую фирму — зарабатывать на уборке. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО Александре Доброжанском, который стал успешным сыроваром.

«Уход за мебелью ручной работы и мраморными поверхностями доверяю своим лучшим работникам»

— Стартового капитала у меня не было, но я нашел человека, который согласился одолжить деньги, — продолжает Владимир Коновалюк. — Я понимал, как организовать дело, но недоставало человека, который взял бы на себя раскрутку бренда, рекламу. Предложил одному своему боевому товарищу заняться этой работой. В «Азове» он был командиром нашей группы, дослужился до лейтенанта. Побратим тогда тоже думал, что делать после участия в АТО, и согласился стать моим компаньоном. Он нашел отзывчивых людей, которые на благотворительных началах создали для нас сайт, логотип. Мы сняли рекламный ролик, купили оборудование и начали работать.

Первое лето войны Владимир провел в АТО

— Тогда вы сами участвовали в уборке квартир?

— Конечно. Это сейчас ездим на объекты на машине, а на первых порах позволить себе авто не могли. Упаковывали пылесос в коробку, которую заматывали скотчем, ведро с тряпкой клали в рюкзак — и ехали в метро выполнять заказ.

Признаться, в начале своей деятельности мы проводили уборку не по науке, а как подсказывали житейский опыт, здравый смысл и ролики в Интернете. Получается, на заказах первых клиентов мы, по сути, учились. Пусть они нас за это простят.

Я понимал, что нужно получить системные знания по клинингу (уборке). Поэтому находил время и деньги на курсы и семинары. Потраченные на учебу средства вернулись сторицей: мы начали использовать профессиональные технологии, благодаря чему смогли справляться с гораздо большим, чем поначалу, объемом работы. Более того, нам оказалась под силу сложная уборка, за выполнение которой, понятное дело, больше платят.

— Что такое сложные заказы?

— Это может быть, например, квартира площадью метров 200, в которой много мраморных поверхностей. Стоит капнуть на них не ту химию, и мрамор поменяет цвет. Естественно, клиент потребует компенсацию.

Представьте, человек заказал в Европе мебель ручной работы, изготовленную из дорогих пород дерева, либо эксклюзивную люстру. Уход за такого рода вещами тоже относится к сложной уборке. Понятно, что я доверяю ее выполнение самым лучшим своим работникам.

Сейчас знаю много, но все равно продолжаю повышать свой профессиональный уровень: посещаю лекции, семинары, к тому же как наемный сотрудник работаю менеджером в одной крупной клининговой компании — чтобы перенимать передовой опыт и внедрять его у себя. Так что мне есть чему научить даже самых опытных мастеров чистоты в моей фирме.

Я, кстати, регулярно бываю с ними на объектах — и для контроля, и чтобы лично опробовать новые технику, инвентарь, чистящие средства. Поручить надзор за сотрудниками пока некому — после того, как мой боевой товарищ ушел из фирмы (клининг пришелся ему не по душе), у меня нет человека, которому мог бы доверять на все сто.

В вопросе контроля за персоналом есть один щекотливый момент. Некоторые клиенты предлагают моим мастерам: «Можно на будущее договориться об уборке лично с вами, не через фирму? И мне меньше платить, и вам больше денег достанется». Чтобы пресекать такие сделки, нужен постоянный надзор.

Владимир Коновалюк: «Я регулярно бываю на объектах — и для контроля сотрудников, и чтобы лично опробовать новые технику, инвентарь, чистящие средства»

— В профессиональной уборке используется особая бытовая химия?

— Да, в супермаркетах такую не продают. Ее можно купить в Киеве лишь в нескольких специализированных магазинах. По цене она может быть в два-три раза дороже, чем обычная. Впрочем, профессиональная бытовая химия, в зависимости от производителя, существенно различается по цене. Мы пользуемся самой лучшей, немецкой. Кстати, на такие средства уже существуют мобильные приложения для смартфонов. Это удобно: если забыл какой-то пункт инструкции по применению, заглянул в мобильное приложение — и восстановил в памяти нужную тебе информацию.

— Бывают заказы, от которых вы отказываетесь?

— Да, но очень редко. Так происходит, когда у заказчика непомерные претензии и при этом он не готов платить за наш труд адекватную цену.

Типичной сложностью в работе с заказчиками является другое: то, что некоторые из них изначально недружественно относятся к клинеру. Их в какой-то степени можно понять — чужой человек является в дом, невольно нарушает приватность. Предубеждение заказчиков может усугубляться тем, что они видят в мастере по уборке потенциальный источник неприятностей — он может что-нибудь испортить, разбить, сломать. Поэтому хороший клинер должен не только профессионально выполнять свою работу, но и быть психологом — уметь уходить от конфликтов, расположить к себе, наладить доверительные отношения. Кстати, некоторые заказчики проверяют честность моих сотрудников: кладут на видном месте, например, несколько тысяч гривен или золотое колечко и ждут, как работник отреагирует на находку.

Еще одно важное качество для клинера — психологическая устойчивость. Ведь на него могут накричать, сказать что-нибудь неприятное, обидное. Но как бы ни вел себя заказчик, наш сотрудник должен сохранять нормальное расположение духа. Ведь если разнервничаешься, запросто можешь напортачить.

«У себя в квартире уборкой не занимаюсь. Считаю, что не стоит работу домой тянуть»

— Если у человека плохо с психологией, на работу его не возьмете?

— Почему же. И для таких применение найдется — уборка в офисах. Там клинер наводит порядок рано утром, когда почти никого из сотрудников еще нет на работе. Так что на этом виде уборки психологом быть необязательно. Главное, чтобы клинер досконально освоил технологию и четко ее придерживался.

— Сколько в Киеве в среднем зарабатывает хороший клинер?

— От 400 до 1000 гривен в день. За месяц может получить тысяч двадцать.

— Но все равно эта профессия считается непрестижной?

— Ошибаетесь — отношение к ней уже давно поменялось. По престижности классный клинер находится на одной ступени с квалифицированными сварщиком, крановщиком, строителем…

Помнится, однажды удалось получить заказ на уборку территории крупного предприятия. На то, чтобы подмести ее, у нас с напарником ушел один день. Работа стоила четыре тысячи гривен. Соответственно, каждому из нас досталось по две тысячи. Я тогда вспомнил, как моя школьная учительница говорила классу: «Не будете хорошо заниматься, станете дворниками». Я мог бы ей ответить на это: «За день, выполняя работу дворника, я получил столько, сколько вы в школе за неделю».

— Есть какие-либо особые требования к спецодежде клинеров?

— Я рекомендую своим сотрудникам не носить во время работы в домах шлепанцы или тапки — в них можно запросто поскользнуться и упасть на мокрой поверхности. Оптимальный вариант — кроссовки или кеды с чистыми подошвами (в такой обуви занимаются в спортзалах). Мои сотрудники к тому же надевают шапочки — чтобы не ронять по квартире свои волосы. На всех футболки с логотипом нашей фирмы, на руках резиновые перчатки. Если нужно обработать слабым раствором кислоты унитаз или душевую кабину, очистить вещи от пыли, то следует защитить органы дыхания медицинской маской.

— Кто лучше справляется с профессиональной уборкой — мужчины или женщины?

— Мужчины. Они выносливее, им проще добраться до поверхностей и предметов, находящихся на высоте или в неудобных местах. У меня коллектив почти полностью мужской. Правда, раньше была у нас одна дама. Она такая сильная, что может многим мужикам фору дать. Куски бетона пальцами вырывала.

— Конкуренция на рынке профессиональной уборки сильная?

— Она, конечно, есть, но, как говорит один мой коллега (я предпочитаю называть конкурентов именно этим словом): «Работы на всех хватит». Я с ним согласен. На нашем рынке появляется много фирм, но большинство из них быстро закрываются — по тем или иным причинам у владельцев не получается наладить дело. А у меня вышло. Среди постоянных клиентов моей фирмы несколько крупных строительных компаний. Они рекомендуют владельцам купленных у них квартир заказывать уборку у нас. Потому что мы выполняем работу качественно и в обусловленный срок.

Тут следует сказать, что мы специализируемся на сложных уборках: квартиры в только что построенных домах, сильно запущенные жилища в старых зданиях, промышленные объекты, чистка мебели и ковров, уборка яхт, восстановление гранитных и металлических поверхностей…

— У себя дома вы занимаетесь уборкой?

— Нет. Считаю, что не стоит работу домой тянуть. Мы с женой год назад купили квартиру. Потихоньку делаем ремонт. Когда его закончим, найму человека, чтобы регулярно убирал в квартире.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как ветеран АТО Василий Мыколенко из Киева создал медицинский центр, где бесплатно помогает бойцам восстановить здоровье.

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