Американка выкормила грудным молоком 28 чужих детей: эксклюзивные фото

Общество и люди

29-летняя американка Кристина Реш из города Вирджиния-Бич проявила невероятную щедрость и самоотверженность: кроме родных сыновей — пятилетнего Майкла Кейда и полуторагодовалого Финли Джеймса, — женщина выкормила грудным молоком 28 чужих детей! Более 350 литров молока Кристина Реш сцедила и заморозила за минувшие 17 месяцев. И не собирается на этом останавливаться! Ее молоко стало настоящим спасением для сирот и деток с особенными потребностями. О том, что стало причиной этой удивительной «молочной» благотворительности и как постоянное сцеживание влияет на ее здоровье, американка рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

— Кристина, как случилось, что вы стали сцеживать и замораживать грудное молоко, а потом отдавать его чужим деткам?

— У меня гиперлактация, — объясняет Кристина Реш. — Это означает, что тело производит намного больше молока, чем необходимо для кормления ребенка. Мой сын Финли родился на 6 недель раньше положенного срока. Пока он находился в отделении интенсивной терапии, его кормили моим молоком через зонд напрямую в желудок. Малыш съедал примерно 60−80 миллилитров в день, а я сцеживала в среднем два-три литра в день. Конечно, замораживала молоко в специальных пакетах, чтобы, когда Финли вернется домой из больницы, он имел достаточный запас. Планировала кормить его до полуторагодовалого возраста. Но даже притом, что сын стал очень хорошо брать грудь и много есть, молока все равно было с избытком. Тогда я стала отдавать его подругам-мамам, у которых пропало молоко. Однако и после этого мой холодильник и морозильная камера у родителей были до отказа заполнены пакетами с грудным молоком. Тогда я присоединилась к группе «Человеческое молоко для человеческих детей» (Human milk for human babies. — Авт.), чтобы найти других мам. И нашла! Среди тех, кому я отдавала молоко, ребенок, чья мать погибла от домашнего насилия, приемные детки, малыши с особенными потребностями, которым не подходят детские смеси. Одна мама приезжала ко мне за сто километров, чтобы забрать молоко для своей двойни.

— Даже сейчас, когда вашему младшему сыну уже полтора года, вы планируете продолжать сцеживаться?

— Собираюсь кормить его грудью столько времени, сколько он сам захочет. Обычно дети отказываются от грудного молока в возрасте от 2 до 3 лет. Все это время планирую сцеживать и замораживать остальное молоко.

— Как много времени у вас отнимает эта процедура?

— До того, как Финли исполнилось 13 месяцев, это занимало три-четыре часа в день. Теперь сцеживаюсь три раза в день — в 6:00, 14:00 и 19:00 — по 45 минут.

— Как гиперлактация сказывается на вашем здоровье?

— За последний год у меня 11 раз был мастит. Дважды пришлось лежать в больнице.

— Как ваш муж, родные и друзья воспринимают вашу «молочную» благотворительность?

— Муж очень поддерживает, ведь он знает, что помощь другим малышам приносит радость в мою жизнь. Друзья иногда считают по-другому, некоторые не понимают, зачем я сцеживаюсь для других детей и кормлю сына, которому уже больше года. Но негативно к этому никто не относится.

— Наверное, вы знаете и других женщин, которые, вдохновленные вашим примером, тоже стали замораживать грудное молоко для чужих деток?

— Среди моих знакомых таких нет. У большинства мам именно столько молока, сколько нужно их детям, или чуть-чуть больше. Не знаю никого, кто мог бы сцедить столько, сколько я. Это не такое уж обычное явление.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Британии мама перестала кормить грудью дочь, когда исполнилось девять лет. По мнению женщины, это сделало ребенка удивительно здоровым, поскольку девочка практически никогда не болеет.

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