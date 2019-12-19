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Самый теплый за 139 лет: декабрь установил в Киеве новый температурный рекорд
В Киеве побит очередной температурный рекорд — среда, 18 декабря 2019 года, стал самым теплым днем в декабре за 139 лет. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«Впервые за 139 лет наблюдений 18 числа в столице максимальная температура воздуха превысила 15 градусов тепла в декабре», — говорится в сообщении.
По данным метеорологов, 18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до + 15,2 градусов, что на 3,7 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Это значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.
А среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1937 года.
В лаборатории отметили, что по климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.
Специалисты также отметили, что ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 градусов, что на 3 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов.
Между тем, в ближайшие дни синоптики обещают дождь и снег.
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ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО
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