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Заворотнюк не отпустили на Новый год домой: названа причина
Родственники больной раком Анастасии Заворотюк не смогли договорится с врачами и отпросить актрису домой на праздники.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» встретит Новый год в клинике, передает Telegram-канал Mash.
Инсайдер канала утверждает, что медики не могут отпустить Заворотнюк домой даже на несколько часов из-за якобы тяжелого состояния.
Отмечается, что многим пациентам клиники такое разрешение дали, а вот Заворотнюк отпускать домой побоялись. Говорят, родным позволили приехать к актрисе в больницу и встретить Новый год там.
Напомним, что у актрисы, по информации СМИ, — четвертая стадия рака мозга. Лечат ее в России, семье кинозвезды помогают друзья и коллеги.
Говорят также, что у родственников Заворотнюк возникли проблемы с деньгами из-за мошенников.
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