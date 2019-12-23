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Шоу-бизнес

Заворотнюк не отпустили на Новый год домой: названа причина

19:59 23 декабря 2019 590
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Родственники больной раком Анастасии Заворотюк не смогли договорится с врачами и отпросить актрису домой на праздники.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» встретит Новый год в клинике, передает Telegram-канал Mash.

Инсайдер канала утверждает, что медики не могут отпустить Заворотнюк домой даже на несколько часов из-за якобы тяжелого состояния.

Отмечается, что многим пациентам клиники такое разрешение дали, а вот Заворотнюк отпускать домой побоялись. Говорят, родным позволили приехать к актрисе в больницу и встретить Новый год там.

Напомним, что у актрисы, по информации СМИ, — четвертая стадия рака мозга. Лечат ее в России, семье кинозвезды помогают друзья и коллеги.

Говорят также, что у родственников Заворотнюк возникли проблемы с деньгами из-за мошенников.

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