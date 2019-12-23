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"Интеграцию" России и Беларуси изобразили ярким граффити с целующимися Лукашенко и Путиным
В Минске ярким граффити высмеяли грядущую «интеграцию» России и Беларуси. Шедевр стрит-арта появился на стене вдоль реки Свислочь и изображает жаркий поцелуй президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Художник-шутник сопроводил граффити воззванием: «Господи, помоги мне выжить в этой смертной любви!».
По граффити понятно, что автор вдохновлялся картиной на Берлинской стене, где в «братском поцелуе» слились Леонид Брежнев и Эрих Хонеккер. Граффити «Поцелуй» сопровождалось той же подписью на двух языках.
Напомним, после почти года переговоров Беларусь и Россия объявили, что воскрешают проект союзного государства, начинают интеграцию, результатом которой станут единый парламент и общее правительство.
Жители Беларуси не прекращают акции протеста против интеграции. А в России уже появились карты, где территория РФ «приросла» Беларусью.
На интеграцию, которая больше напоминает поглощение, художники отреагировали меткими карикатурами.
Фото naviny. by
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