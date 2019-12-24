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"Полный бред": В СБУ опровергли фейк о "замученных на Закарпатье силовиках"
В понедельник, 23 декабря, в украинских СМИ появилась неправдивая информация — очередной фейк российского производства — о том, что группу оперативников СБУ обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье вблизи границы с Венгрией.
В частности, некоторые СМИ, якобы ссылаясь на источник в СБУ, написали о том, что оперативная группа из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией
«Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову», — было сказано в сообщении.
Опровержение опубликовала на странице в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.
«Уважаемые журналисты! Не распространяйте фейк якобы о „расстреле группы СБУ на Закарпатье“. Это полный бред!» — отреагировала Гитлянская.
Отметим, что Управление СБУ в Закарпатской области еще 17 декабря опровергли слухи о расстреле.
Также с опровержением информации выступил и главред информресурса Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
«Очередной фейк российской пропаганды про „гибель опергруппы СБУ на границе с Венгрией“ вбросил пророссийский сайт Страна. Ни один сотрудник СБУ, ни один сотрудник других силовых структур Украины на границе с Венгорией не погибал, такого рода информацию в Украине не скрывают, мы не РФ, и, конечно, я специально проверил эти данные у ряда сотрудников СБУ в Киеве и в Закарпатье. Поразительно глупое и душераздирающее вранье.», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителям оккупированных территорий Донбасса российские пропагандисты придумали новую страшилку. На телеканалах, которые доступны в эфире на Донбассе, транслируют фейк о мужчине, которому украинцы якобы порвали рот за русский язык.
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