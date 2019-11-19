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Украина

ТАСС уполномочен обмануть: в Украине разоблачили фейк о газе из России

12:44 19 ноября 2019 437
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

Российское информагентство ТАСС распространила фейковую информацию о том, что Еврокомиссия якобы рекомендовала Украине напрямую закупать в России газ в объемах порядка 15 млрд кубометров и сократить реверсные поставки «голубого» топлива. Ранее в России заявили, что заключат с Украиной контракт в обмен на отказ от взаимных претензий в арбитражах.

В связи с этим в НАК «Нафтогаз Украины» подчеркнули, что в ближайшие месяцы в российских массмедиа будет много неправдивой информации. «Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании также пояснили, что Еврокомиссия рекомендовала «Газпрому» заключить с новым украинским оператором газо-транспортной системы долгосрочный контракт на поставку значительных объемов газа по европейским правилам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предложение «Газпрома» продлить на год действующий контракт на транзит газа при условии отказа от претензий в международном арбитраже является неприемлемым для Украины. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

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