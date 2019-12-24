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Украина

В ООН отреагировали на поездку "машиниста Путина" по Керченскому мосту

3:16 24 декабря 2019 58
Зеленский и Гуттериш
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш выразил свое отношение к сообщении о запуске страной-агрессором РФ железнодорожного сообщения с захваченным Крымом через Керченский мост.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, в ООН заявили о необходимости соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

«Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через „крымский мост“: должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины», — написал Николенко.

Также представитель в ООН уточнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

«Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества», — написал представитель Украины при ООН.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. После этого по нему в первом поезде проехал президент страны-агрессора Владимир Путин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором описал вопиющую ситуацию с мостом в Керченском проливе.

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