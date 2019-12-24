Украина

Открытие оккупантами в нарушение международного законодательства железнодорожного сообщения с захваченным Крымом не пройдет незамеченными мировой общественностью.

Этому, в частности, будут способствовать шаги, которые украинские дипломаты предпринимают на международном уровне.

Так, в понедельник, 23 декабря, поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе.

Об этом сообщается в Twitter украинской миссии в ООН.

Тимчасовий повірений @VitrenkoYuri надіслав Генсеку #ООН лист, у якому поінформував його про ситуацію навколо мосту в Керченській протоці.



Ні поїздки російських посадовців, ні будівництво мосту не можуть змінити статус #Крим'у, який є невід’ємною частиною території України. pic.twitter.com/h0BkHOq1mX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 декабря 2019 г.

«Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины»,— говорится в сообщении.

Напомним, что в Евросоюзе назвали запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту «еще одним шагом к изоляции Крыма от Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Представительстве президента Украины в АРК заявили, что запуск Россией железнодорожного сообщения с Крымом незаконен, как и несогласованный визит на украинскую территорию президента РФ Владимира Путина. Такие действия РФ названы грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права.

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