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На Волыни перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие (фото)
ДТП произошло в понедельник, 23 декабря, в Нововолынске. Как сообщает местное издание БУГ, в 17:30 на улице Луцкой столкнулись легковой автомобиль Škoda и городская маршрутка с пассажирами. От сильного удара автобус перевернулся. (Напомним, на днях маршрутка перевернулась на Житомирщине.)
По рассказам свидетелей, Škoda ехала с большой скоростью по главной улице, а маршрутка выезжала из 15-го микрорайона. Согласно предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях под Киевом произошло двойное ДТП: потерявший управление Hyundai «кувыркался» около 200 метров и едва не влетел в ресторан.
«ФАКТЫ» писали также о еще одном ДТП, которое произошло в Киеве: нетрезвая женщина отправила в больницу шестерых пассажиров маршрутки.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…