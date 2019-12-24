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Происшествия

На Волыни перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

9:56 24 декабря 2019 84
ДТП с маршруткой
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

ДТП произошло в понедельник, 23 декабря, в Нововолынске. Как сообщает местное издание БУГ, в 17:30 на улице Луцкой столкнулись легковой автомобиль Škoda и городская маршрутка с пассажирами. От сильного удара автобус перевернулся. (Напомним, на днях маршрутка перевернулась на Житомирщине.)

По рассказам свидетелей, Škoda ехала с большой скоростью по главной улице, а маршрутка выезжала из 15-го микрорайона. Согласно предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях под Киевом произошло двойное ДТП: потерявший управление Hyundai «кувыркался» около 200 метров и едва не влетел в ресторан.

«ФАКТЫ» писали также о еще одном ДТП, которое произошло в Киеве: нетрезвая женщина отправила в больницу шестерых пассажиров маршрутки.

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