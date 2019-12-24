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Очаровательные фото щенков, спящих в собачьем «детском саду», покорили сеть (видео)
Сеть покорили очаровательный фото спящих щенков, сделанные во время тихого часа в собачьем «детском саду» Puppy Spring в южнокорейской провинции Кьонги. Как сообщает издание Bored Panda, в центр Puppy Spring принимают собак старше 12 недель, о которых их владельцы в данный момент не могут позаботиться сами. Такие заведения становятся все популярнее в азиатских странах.
В центре устраивают активные игры для развлечения питомцев — после которых песики устают и нуждаются в отдыхе. У каждого имеется собственная постель. Сотрудники центра иногда ложатся спать вместе с ними. А иногда делают фотографии, которые потом публикуют в соцсетях.
Пользователи в полном восторге от умилительных снимков. Многие выражают желание тоже поработать в этом заведении. Большинство комментаторов удивляются — каким образом удается уложить спать всех собак одновременно.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!