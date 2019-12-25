«Обрати внимание на мои страдания»: собака мешает хозяйке делать уроки (видео)

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Сеть повеселило видео, опубликованное Викторией Шассон из канадской провинции Онтарио. Виктория пытается готовиться к экзамену, выполняя домашнее задание. Однако ее годовалая собака по кличке Долли имеет другое мнение на этот счет. Она уверена, что хозяйка даром тратит время на какие-то глупости — вместо того, чтобы уделять внимание домашнему питомцу. И пытается утащить у девушки карандаш. Это превращается в своеобразный вариант игры «перетягивание» каната.

«Почему я не учусь — причина номер 384», — назвала ролик школьница.

«Долли любит воровать карандаши… Она пыталась отобрать у меня карандаш в течение пяти минут. А потом ей надоело, и она принялась лаять, требуя моего внимания», — рассказала Виктория.

Ранее «ФАКТЫ» писали о покоривших сеть милых фото щенков, спящих в собачьем «детском саду».

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