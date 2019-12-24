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Перезапуск ГБР: Зеленский принял важное решение
24 декабря президент Украины подписал закон «О внесении изменений в закон Украины „О Государственном бюро расследований“ относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований». Этот документ предусматривает перезапуск ГБР с назначением нового руководства ведомства.
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, а затем конкурсная комиссия приступит к процедуре избрания нового руководителя ГБР. До этого обязанности главы Госбюро будет исполнять кандидат, которого назначит президент. Для принятия решения у Зеленского есть пять дней.
«Со вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, убежден: мы сделали то, что не сделал бы никто — без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган», — прокомментировал ситуацию нынешний директор ГБР Роман Труба.
Ранее сообщалось, что в сети появилась аудиозапись из кабинета Романа Трубы.
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