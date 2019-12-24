Украина

Украинцам в 2020 году увеличат соцвыплаты: кому и на сколько

24 декабря Кабмин увеличил размер пособия для некоторых льготных категорий. Изменения коснутся детей-сирот и детей, которые лишены родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях и детских домах семейного типа. В 2020 году планируется также изменение порядка выхода на пенсию.

Пресс-служба правительства сообщает, что размер помощи на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, увеличится с 2 до 2,5 прожиточных минимумов — дополнительно более 1 000 грн/месяц на каждого ребенка. Повышение размера помощи на детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, составит с 2 до 3,5 прожиточных минимумов — это более 3 000 грн/мес на одного ребенка.

Денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям увеличится на 30% на каждого ребенка — воспитанника или приемного ребенка. Это обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Ранее сообщалось, что Кабмин запустил сервис для проверки квитанций в электронной форме.

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