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Взятки и растрата бюджетных денег: в Киеве будут судить тренера национальной сборной Украины
Киевская местная прокуратура № 6 направила в суд обвинительный акт относительно главного тренера Национальной сборной Украины по подводному спорту, которого обвиняют в получении взятки и растрате средств. Напомним, накануне громкий скандал возник в команде украинских легкоатлетов.
Так, в ходе расследования было установлено, что главный тренер при посредничестве представителя общественной организации требовала и получила от тренера одной из частных ДЮСШ 20 тысяч гривен за включение двух спортсменов в состав официальной делегации национальной сборной для участия в соревнованиях в Греции.
На месте преступления
Кроме того, выяснилось, что этот же тренер допустила растрату бюджетных средств в сумме 141 тысяча гривен, будучи материально ответственным лицом за участие сборной в спортивных соревнованиях в Берлине в 2018 году.
Досудебное расследование осуществляло Печерское управление Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале месяца обыски прошли в Национальной академии аграрных наук.
Фото прокуратуры
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