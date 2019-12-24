Украина

Взятки и растрата бюджетных денег: в Киеве будут судить тренера национальной сборной Украины

Киевская местная прокуратура № 6 направила в суд обвинительный акт относительно главного тренера Национальной сборной Украины по подводному спорту, которого обвиняют в получении взятки и растрате средств. Напомним, накануне громкий скандал возник в команде украинских легкоатлетов.

Так, в ходе расследования было установлено, что главный тренер при посредничестве представителя общественной организации требовала и получила от тренера одной из частных ДЮСШ 20 тысяч гривен за включение двух спортсменов в состав официальной делегации национальной сборной для участия в соревнованиях в Греции.

На месте преступления

Кроме того, выяснилось, что этот же тренер допустила растрату бюджетных средств в сумме 141 тысяча гривен, будучи материально ответственным лицом за участие сборной в спортивных соревнованиях в Берлине в 2018 году.

Досудебное расследование осуществляло Печерское управление Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале месяца обыски прошли в Национальной академии аграрных наук.

Фото прокуратуры

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter