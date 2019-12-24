Деньги

Тарифы на отопление могут снизиться до 30% уже в следующем месяце, — Алексей Гончарук

Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Перерасчет будет осуществлён на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене. Такое заявление премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал в своем Телеграмм-канале.



«Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», — сообщил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также обратился к представителям местной власти в разных регионах Украины с просьбой поддержать реформу правительства и не создавать искусственных препятствий для снижения цены на газ. По словам Гончарука, правительство надеется на добросовестное выполнение указанного постановления на местах — мэрами и органами местного самоуправления.

«Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3−5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность — на власти на местах», — написал премьер-министр.

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