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В Украине запустят жилищные программы для участников АТО и переселенцев: Зеленский рассказал детали
На 2020 год предусмотрены госпрограммы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. Об этом во вторник, 24 декабря, президент Зеленский заявил на заседании Совета развития громад и территорий. Ранее в Пуще-Водице открыли первый в стране Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны. О новых госпрограммах сообщает Интерфакс-Украина.
«В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья», — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, что для реализации этой инициативы требуется скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что в Обухове продали земельный участок, предназначенный для участников АТО. Делом занялась СБУ.
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