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Украина

В Украине запустят жилищные программы для участников АТО и переселенцев: Зеленский рассказал детали

17:17 24 декабря 2019 170
Строительство
Инф. «ФАКТОВ»

На 2020 год предусмотрены госпрограммы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. Об этом во вторник, 24 декабря, президент Зеленский заявил на заседании Совета развития громад и территорий. Ранее в Пуще-Водице открыли первый в стране Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны. О новых госпрограммах сообщает Интерфакс-Украина.

«В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья», — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, что для реализации этой инициативы требуется скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Обухове продали земельный участок, предназначенный для участников АТО. Делом занялась СБУ.

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